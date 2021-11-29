Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 22-28 Kasım'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 42 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 60 yıl hapis cezası bulunan 21 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 15 kişiyi gözaltına alan ekipler, çalınan 27 mutfak tüpü, bisiklet, motosiklet ve telefon malzemelerini sahiplerine teslim etti.

Operasyonlarda tabanca, bıçak ve 35 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de aralarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamanda hakkında 6 yıl 10 hapis cezası bulunan sanığın da bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden, hakkında hapis cezası bulunan sanık tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan şüpheli yakalandı, 40,29 gram sentetik uyuşturucu, 4,45 gram esrar, 2,36 gram eroin, uyuşturucu hap, hırsızlıkta kullanılan matkap, ahşap kesme makinası, motosiklet ve spiral makinası ele geçirildi.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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