Van'da, afet bölgelerindeki çalışmalara katılan ekiplere teşekkür belgesi verildi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Van'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan afetlerde görev alan AFAD ve UMKE ekiplerine gönderdiği teşekkür belgeleri takdim edildi.

AFAD Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, afete maruz kalanların yardımına koşanların, gösterdikleri fedakarlıkla ülkedeki kardeşlik duygusunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde orman yangınları, Karadeniz bölgesinde sel felaketleriyle onarca insanın yaşamını yitirdiğini, yerleşim yerlerinin ciddi zararlar gördüğünü belirten Bilmez, "2011 Van depreminde nasıl ki tüm Türkiye bizim yardımımıza koştuysa Van da bu bölgelerimizin yardımına koştu. Ekiplerimiz, belediye araçlarımız ve gönüllülerimiz bölgeye giderek çalışmalara destek verdi." dedi.

Kaymakamlıkların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının "Acılar paylaşıldıkça hafifler" sloganıyla başlattıkları kampanyalarla bölge halkına destek verdiğini, yardımda bulunduğunu aktaran Bilmez, şöyle devam etti:

"Bugün arama kurtarma faaliyetinde filen yer alan arkadaşlarımıza İçişleri Bakanımızın teşekkür belgeleri, kampanyaya destek veren kurum ve meslek odalarımıza da Van Valiliği olarak şükranlarımızı ifade eden bir belge verilecek. İyilik yaparken bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerekir ama böyle güzel işleri yapan insanların takdir edilmesine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Çünkü bu yardım tırları gidince üzerinde sadece Van yazıyordu. Aynı bayrağın altında yaşadığımızı, kardeş olduğumuzu bu yardımı yapanlar herkese gösterdi. 2011 Van depreminde Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar geldi ama belki de en anlamlı yardım, Trabzonlu bir çocuğun kumbarasındaki 61 lirayı Van'a göndermesiydi. Burada önemli olan o sıkıntıyı paylaşabilmektir."

Program katılımcıları belgelerinin teslim edilmesiyle sona erdi.