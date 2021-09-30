Vali Yazıcı, Karyağdı Armudunun hasadını gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
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Vali Yazıcı, Karyağdı Armudunun hasadını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Yazıcı, Karyağdı Armudunun hasadını gerçekleştirdi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yetiştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alan, tadı ve kokusuyla ön plana çıkan karyağdı armudunun hasadını gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yetiştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alan, tadı ve kokusuyla ön plana çıkan karyağdı armudunun hasadını gerçekleştirdi.

Korkuteli Bayat Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Yazıcı'ya Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve beraberindeki heyet eşlik etti. Vali Yazıcı hasadını gerçekleştirdiği Karyağdı Armudu'yla ilgili bahçe sahibi ve bölge çiftçilerinden bilgi aldı.

"Korkuteli armut üretiminde ön planda"

Yıllık 60,410 ton ile Antalya'da armut üretiminin yüzde 91'ini karşılayan Korkuteli, Türkiye'de toplam armut üretiminin de yüzde 11'ini karşılamakta. Antalya'nın coğrafi işaretli ürünü olan Karyağdı Armudu'ndan ise yıllık 25 bin tonluk üretim yapılıyor. Kendine özgü tadı ve kokusu ile ön plana çıkan ve 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillenen Karyağdı Armudu, çekirdek etrafındaki kumsu yapısının olmaması ve şeker oranının yüksekliğiyle de ön plana çıkıyor.

"Birliğimiz daim, hasadımız bereketli olsun"

Bölge çiftçisi Ali Kartop'un Korkuteli Bayat Mahallesindeki 1991 yılı tesisli 15 dekarlık bahçesinde gerçekleştirilen ilk hasatta konuşan Vali Yazıcı, "Bölge çiftçisi açısından büyük öneme sahip Karyağdı Armudu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili alınması ilçemiz ve ilimiz için çok önemli. Karyağdı Armudu bölgemiz için bölge çiftçimiz için büyük öneme sahip bir tarım ürünü. Coğrafi işaretinin alınması hem ilçenin tanıtımı hem de ürünün ticari değeri açısından önem arz ediyor. Çiftçilerimizden aldığımız bilgilere göre özellikle tadı ve kokusuyla ön plana çıkan Karyağdı Armudu'nun inşallah bilinirliğini daha da arttırıp bu konuda markalaşacağız. Özelliklede kadim bir tarım şehri olan Antalya'mızda coğrafi işaret tescili almış tarım ürünlerin olması önemli. İnşallah bu tür ürünlerimizin sayısını arttırarak tarımdan, sanayiye birçok alanda ön plana çıkacağız. Bugün ilk hasadımızı bölge çiftçimiz Ali Kartop'un bahçesinde gerçekleştirdik. Birliğimiz daim, hasadımız bereketli olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Vali Yazıcı, Karyağdı Armudunun hasadını gerçekleştirdi

Vali Yazıcı, Karyağdı Armudunun hasadını gerçekleştirdi

Vali Yazıcı, Karyağdı Armudunun hasadını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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