Vali Varol Sunum, Başkan Özdemir Lezzet Birincisi Oldu

AMASYA Ticaret Sanayi Odası'nın (TSO) bir yıl önce başlattığı, 'Yemeği sanata, servisi zerafete çevirenler' isimli projenin kapanışında il protokolünün hazırladığı yemekler yarıştı. Yarışmada, Amasya Valisi Osman Varol 'bonfile tava' ile sunum, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise 'et sote' ile lezzet birincisi oldu.



Amasya Ticaret Odası (TSO) önderliğinde Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında 43 aşçı yardımcısı ve 47 servis elemanı yetiştirildi. 195 bin Euro bütçeli projenin final programında burada eğitim alan kursiyerlerden seçilen 5 kişi, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Baro Başkanı Melik Derindere ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç'ın da bulunduğu gruba eşlik ederek birlikte değişik tatlardan oluşan yemekler hazırladı. Protokol yemek yarışmasının jüri üyeliklerini Uluslararası Gurme ve Milliyet lezzet yazarı Haldun Tüzel, Televizyon yapımcısı ve Gurme Özlem Mekik ve Türkiye Aşçılar Milli takım direktörü Emrah Köksal Sezgin yaptı.



Amasya Ticaret Odası (TSO) Başkanı Murat Kırlangıç, "Projemiz kapsamında 43 aşçı yardımcısı ve 47'de servis elemanı yetiştirerek turizm sektörü için kalifiye eleman ihtiyacına katkı sağladık. Avrupa Birliği (AB) fonlarından 195 bin Euroyu şehrimize ve sektörümüze kazandırdık" dedi.



Amasya Valisi Osman Varol ise "Bugün çok önemli bir etkinlikte bir aradayız. Özellikle şehrimizin bir turizm şehri olması, kültür turizminin başkentlerinden bir tanesi olması ve 2023 marka şehir vizyonuna uygun olarak yapılan çalışmalar kapsamında turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirmek amacı güden ve Avrupa Birliği'nden (AB) ciddi de bir fon sağlayanan bu projenin son kapanış etkinliğindeyiz. Bu proje kapsamında 90 tane kalifiye eleman yetiştirildi" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yemek yarışmasına geçildi. Hazırlanan yemekler Jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Amasya Valisi Osman Varol'un hazırladığı bonfile tava sunum birincisi, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in hazırladığı et sote lezzet birincisi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'ın hazırladığı saç tava en iyi konsept ödülü, Amasya Baro Başkanı Melik Derindere'nin hazırladığı çoban kavurma hijyen ödülü ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç ise hazırladığı et fajita ile fair-play ödülü almaya hak kazandı.



Amasya Ticaret Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen protokol yemek yarışmasının finalinde jüri tarafından belirlenen ödüller sahiplerine verildi. Program, hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle son buldu.



