Vali Ünlü Sağlık Çalışanları ile Bayramlaştı

Giresun Valisi Enver Ünlü, Kurban Bayramının birinci gününde sağlık çalışanlarını unutmayarak bayramlarını kutladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Kurban Bayramının birinci gününde sağlık çalışanlarını unutmayarak bayramlarını kutladı.

Vali Enver Ünlü, 20 Temmuz Salı günü saat 17. 30'da Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesinde bulunan Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, görevi başındaki sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaştı.

Vali Ünlü, sağlık çalışanları ve hastaları ziyareti ile ilgili yaptığı paylaşımda "Dünyayı etkisi altına alan zorlu salgın sürecinde fedakarlıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ettik. " ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan zorlu salgın sürecinde fedakarlıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarımızın #KurbanBayramı'nı tebrik ettik.

??Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi pic. twitter. com/LdutlFdluu

— Enver Ünlü (@valiunlu) July 20, 2021

Kaynak: Habermetre