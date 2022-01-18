Vali Taşbilek başarılı sporcuları ödüllendirdi

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Dünya Bilek Güreşi ve Türkiye Kros Şampiyonasından derecelerle dönen sporcuları makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.

Vali Taşbilek, geçtiğimiz aylarda Romanya'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 9 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken Gümüşhaneli bilek güreşi sporcularıyla, Adana'da yapılan Türkiye Kros Şampiyonasında derece yapan sporcuları makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Spor Hizmetleri Müdürü Selahattin Taş, antrenörler ve sporcuların katıldığı programda sporcu ve antrenörlere ödüllerini takdim eden Vali Taşbilek, hem sporcuları hem antrenörleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Sadece bilek güreşi branşında Gümüşhane'de 40 milli sporcu bulunduğunu belirten Vali Taşbilek, "Maşallah diyorum. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bundan sonra da daha güzel başarılara imza atarlar. Burada emeği geçen antrenörlerimizi Gençlik Spor teşkilatımızı, müdürümüzü ve değerli arkadaşlarımızı, yöneticilerimizin hepsini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bunlar hep birlikte koordineli çalışmalar" dedi.

Bu başarılarda en önemli unsurun gençler olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, "Evlatlarımız ve onların azmi ile ailelerinin verdiği destekler çok önemli. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gümüşhane özellikle bireysel sporlarda çok iyi bir düzeyde. Çok önemli başarılara imza atıyoruz. Gerek bilek güreşinde gerek atıcılıkta gerek atletizmde. Bunlar arkadan gelen sporcularımızın da motive olması noktasında çok önemli. İlimizin spor altyapısının gelişmesine çok büyük önem veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum, ilimize çok önemli destekleri ve katkıları oluyor. Çocuklarımıza tekrar başarılar diliyorum, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE