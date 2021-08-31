Vali Soytürk, Kilis Belediyespor antrenmanını ziyaret etti
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Vali Soytürk, Kilis Belediyespor antrenmanını ziyaret etti

Vali Soytürk, Kilis Belediyespor antrenmanını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Vali Recep Soytürk, Kilis Belediyespor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculardan şampiyonluk sözü aldı.

Vali Recep Soytürk, Kilis Belediyespor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculardan şampiyonluk sözü aldı.

Vali Recep Soytürk, 7 Aralık Stadyumuna gelişinde Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Günay, Basın Sözcüsü Hamza Özkaya tarafından karşılandı. Kurban kesiminden sonra Vali Soytürk, Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Günay'dan takım ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra futbolcular ile bir araya gelen Vali Soytürk, BAL liginden bu yıl şampiyonluk beklediklerini, Futbolculardan şampiyonluk sözü aldı. - KİLİS

Vali Soytürk, Kilis Belediyespor antrenmanını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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