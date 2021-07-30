Vali Sinan Güner Başkanlığında 2021 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısı Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında ZOOM üzerinden (çevrim içi) yapıldı.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında ZOOM üzerinden (çevrim içi) yapıldı.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcısı Adem Topaca, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Kaymakam adayı Emre Kazanasmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Safa Söylem, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Metin Çetin, Yatırımcı Kuruluşların Bölge Müdürleri ile İl Müdürleri katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Vali Sinan Güner, İlimizde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yaparak 2021 yılının 6 aylık dönemi içerisinde; 285 projede çalışma yapıldığını, bu projelerin toplam bedelinin 9 milyar 28 milyon 923 bin TL olduğunu, tahsis edilen ödenek miktarının ise 985 milyon 904 bin TL. olduğunu, bu ödeneklerden 213 milyon 77 bin TL harcama yapılarak %21, 61'lik bir nakdi gerçekleştirme sağlandığını, bu süreçte 285 projeden 31'inin tamamlandığını, 126 projede faaliyetlerin devam ettiğini, 33 projenin ihale aşamasında, 95 projede ise henüz çalışmalara başlanılmadığını belirtti.

Bu projeler dışında Belediyelerimiz tarafından 18 milyon 824 bin TL bedelli 16 proje yürütülmekte olduğunu, bunlardan 3'ünün tamamlandığını, 10'unda çalışmaların devam ettiğini, 1'inin ihale aşamasında, 2'sine ise henüz başlanmadığını ifade eden Vali Güner, yatırımları tahsis edilen ödenekten yapılan harcama miktarlarına göre sektörel değerlendirdiğimizde; 83, 6 milyon TL ile ilk sırada Ulaştırma sektörü sonrasında 54, 3 milyon ile Tarım-Orman, 33, 2 bin TL ile Enerji, 30, 7 bin TL ile Sağlık, 6, 9 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri, 3, 5 milyon TL ile Eğitim sektörünün yer aldığını belirterek yatırım programlarının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinde görevli kurumların gereken hassasiyeti göstermelerini isteyerek kurumlara yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür etti.

2020 yılında başlanan ve devam eden projeler ile 2021 yılında planlanan yatırımların sunumları ile devam eden toplantıda, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından bilgi verildi.

Kaynak: Habermetre