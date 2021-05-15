Vali Şahin, Batman'ın il oluşunun 31'inci yıl dönümünü kutladı

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman'ın il oluşunun 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman'ın il oluşunun 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Batman'ın, bölgenin cazibe merkezi olacağını belirtti.

Batman'ı marka şehirler arasında hak ettiği noktaya taşıyacaklarını aktaran Şahin, toprağının altından ve üstünden bereket fışkıran, 12 bin yıllık tarihiyle atılan her adımda farklı bir medeniyetten izler sunan bu kente ihanet edenlere bir daha fırsat vermeyeceklerini kaydetti.

Batman'ın hak ettiği hizmeti almasını engelleyen, millet için ayrılan kaynakları karanlık odaklara aktaran geçmişteki yönetim anlayışının bu kentin geleceğinde artık yerinin olmadığını bildiren Şahin, 31 yılda Batman'da büyük değişimlerin yaşandığını bildirdi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün 600 bin kişiyle aradan geçen 31 yılda nüfusunu üçe katlamış, Organize Sanayi Bölgesi iki kat büyüyen, tarımda daha yüksek kar getiren ürünler yetiştiren, tekstilde komşu ülkelere ihracat yapan, yıllarca ihmal edilen imar sorunlarını çözmüş, kanser saçan alt yapı problemlerine neşteri vurmuş, temiz su ve kesintiler konusunda çözüm oluşturmuş, çöpten elektrik üreten ve caddelerinin ortasından geçen İluh Deresine kadar vizyon yüklü projelerin yükseldiği daha yeşil ve nefes alan bir Batman var."

Batman'ın il oluşunun 31. yılını kutlayan Şahin, huzur, güven ve refah içinde yaşayacağı modern ve güçlü bir Batman'ı gelecek nesillere teslim edeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak