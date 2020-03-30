Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz" Kütahya, bu zorlu süreçte sosyal dayanışmanın en güzel örneğini yaşıyor.

Kütahya, bu zorlu süreçte sosyal dayanışmanın en güzel örneğini yaşıyor.

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü büyükler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının 7-24 karşılanması için Vali Dr. Ömer Toraman'ın başkanlığında kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' (VSDG) Kütahya'da faaliyet gösteren STK'ların da katkılarıyla binlerce insanın yardımına koşuyor.

Evinden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valiliğimiz koordinesinde; Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH Kütahya Şubesi, Meydan Aşevi, Ensar Vakfı, Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği ile Memur Sen'in gönüllüleri aracılığıyla karşılanıyor.

Vali Ömer Toraman, "Bu süreçte tüm imkanlarını seferber ederek devletimizin ve milletimizin yanında olan Sivil Toplum Kuruluşları'na teşekkür ediyoruz. Birlikte başaracağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA