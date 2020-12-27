Vali Masatlı Suluova OSB'de incelemelerde bulundu
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Vali Masatlı Suluova OSB'de incelemelerde bulundu

27.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:07
Vali Masatlı Suluova OSB'de incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, hafta sonu mesaisinde, Amasya'nın Suluova ilçesinde inşa edilen canlı hayvan pazarı alanında ve Besi OSB'de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, hafta sonu mesaisinde, Amasya'nın Suluova ilçesinde inşa edilen canlı hayvan pazarı alanında ve Besi OSB'de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Masatlı, ilk olarak Suluova ilçesi Kerimoğlu köyü mevkiinde yapımı tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı ve sonrasında Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesindeki (TDİ Besi OSB) imar çalışmaları, güneş enerjisi santrali ve yapımı planlanan arıtma tesisini yerinde inceledi.

Suluova TDİ Besi OSB Müdürü Hasan Şen ile yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Vali Masatlı, Suluova ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında çok önemli faaliyetler yürütüldüğünü, daha da geliştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. - AMASYA

Vali Masatlı Suluova OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Masatlı Suluova OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Masatlı Suluova OSB'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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