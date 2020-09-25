Vali Masatlı, fabrikalarda incelemelerde bulundu
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Vali Masatlı, fabrikalarda incelemelerde bulundu

25.09.2020 19:16 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:21
Vali Masatlı, fabrikalarda incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı beraberinde Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, kurum müdürleri ve Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ile birlikte Merzifon OSB'de faaliyet göstermekte olan fabrikaları inceledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı beraberinde Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, kurum müdürleri ve Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ile birlikte Merzifon OSB'de faaliyet göstermekte olan fabrikaları inceledi.

Merzifon OSB'deki bir medikal firması Mart 2020'de KOSGEB'in AR-GE inovasyon desteğine başvuru yaparak Nisan 2020'de onaylanan projesi kapsamında ilk 4 aylık dönemde yerli ve milli imkanlarla "5 Eksen CNC Tezgahı"nın prototipini üretti. İkinci 4 aylık dönemde Aralık 2020'de proje tamamlandığında, firma 6 milyon TL'lik yatırımla, makinanın seri üretimine başladı. Firma ilave 150 kişilik istihdam sağlayacak. Firma AR-GE desteği kapsamında KOSGEB'den 450 bin lira hibe desteği aldı.

Bu projeyle yurt dışından ithal olarak alınan "5 Eksen CNC Tezgahlar" Merzifon'da üretilerek, Türkiye'de bu makinalarla üretim yapan firmaların ithal ikameli yerli makinalarla üretim yapmasının yolu açıldı. Bölgenin lokomotifi konumundaki Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimdeki 47 firmada 4 bin 700 kişi çalışmakta. İnşaatları devam eden ve yeni tahsisi yapılan firmalarında üretime geçmesiyle yaklaşık 1500 kişi daha bölgede istihdam edilecek. - AMASYA

Vali Masatlı, fabrikalarda incelemelerde bulundu
Vali Masatlı, fabrikalarda incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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