Vali Çuhadar'dan şehit ailesine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Çuhadar'dan şehit ailesine ziyaret

Vali Çuhadar'dan şehit ailesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu geçtiğimiz Ağustos ayında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin Besni ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu geçtiğimiz Ağustos ayında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin Besni ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Mahmut Çuhadar'a Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Kuran-ı Kerimin okunduğu ziyarette Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, dualarla yad edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin annesi Fatma Bali'yle sohbet ederek çiçek takdim eden Vali Mahmut Çuhadar, acılı anneye başsağlığı ve sabır dileyerek "Hakan sizin evladınız bizimde kardeşimizdir. Bizi de bir evladınız olarak görün. Şehidimiz canını kutsal vatan için feda etmiş ve makamların en şereflisine yükselmiştir. Allah O'na ve bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Şehidimizin en kıymetli emanetleri olarak sizlerin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Kapımızda gönlümüzde her daim sizlere açıktır. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Hakan kardeşimiz başta olmak üzere kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar'dan şehit ailesine ziyaret
Vali Çuhadar'dan şehit ailesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mansur Yavaş Mustafa Şentop Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Baykal
Spor Diego Muslera Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vali Çuhadar'dan şehit ailesine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 12:00:40. #1.14#

title