Vali maaşı ne kadar oldu 2022? Zamlı Vali maaşları kaç TL? Zamla birlikte Vali maaşı ne kadara çıktı?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 27,9'luk zammı yeterli bulmayan memurlar ek zam talep etti. Kabine toplantısından sonra memurlara ek zam müjdesi veren Erdoğan, yüzde 22,9'luk enflasyon zammı ve yüzde 5'lik dönem zammına yüzde 2,5 ek zam yaptıklarını açıkladı. Peki, Vali maaşı ne kadar oldu 2022? Zamlı Vali maaşları kaç TL? Vali maaşı ne kadara çıktı?

MEMUR MAAŞLARI AÇIKLANDI MI 2022? EK ZAM ORANI YÜZDE KAÇ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuştu. Memurlara yapılan enflasyon zammına ek zam yapıldığı belirten Erdoğan, "Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Memurlara yapılan enflasyon zammının ardından bir de ek zam yapıldı. Kararı açıklayan Erdoğan, "Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir." diye konuştu.

VALİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

22412 TL olan Vali maaşları yapılan ek zamla birlikte 29247 TL'ye yükseldi. Buna göre Vali maaşları 29247 TL'ye çıktı.

TOPLAM ZAM ORANI YÜZDE KAÇA YÜKSELDİ?

Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti. Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı.

MEMURLAR ZAMLI MAAŞINI MERAK EDİYOR

Bu gelişme sonrası memurlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek zammın ardından maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:

Vali - 22412 - 29247

Genel müdür (1/4) - 16177 - 21110

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126

Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6886

Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19347

Baş komiser (3/1) - 8522 - 11121

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741

Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340

Mühendis (1/4) - 8703 - 11357

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165

Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785

Vaiz (1/4) - 6844 - 8931

Avukat (1/4) - 8311 - 10845

En düşük memur maaşı - 4880 - 6368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

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