Vali Kaymak: "Bafra ve Çarşamba Ovaları Türkiye'nin Gıda Deposu"

Samsun'un Bafra ilçesinde "Tarımsal Ürün Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Çalıştayı" yapıldı.

Bafra Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Samsun Valiliği, Bafra Kaymakamlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliği ile Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında "Tarımsal Ürün Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, OKA tarafından hazırlanan, "Bafra İlçesinin Tarımsal Ürün Potansiyeli Raporu" sinevizyon eşliğinde sunuldu.

"Doğru teşhisler, doğru çözümler getirin"

Sunumun ardından Vali Osman Kaymak, "Samsun'un iki önemli ovası var. Bafra ve Çarşamba Ovaları. Bu ovalar Türkiye'nin gıda deposu. Son yıllarda gıda stratejik öneme haiz. Her şeyin karşılığı var ama gıdanın yapayı olmuyor. Sunumda genel yapıyı görmüş olduk. Bunu raporlaştıracağız. Kaynak elinize geliyor, 'parayı nasıl harcayalım' diyorsunuz. Elinizde doğru projeler olmayınca yanlış kararlar alınıyor. Onun için doğru teşhisler, doğru çözümler getirin. Bafra çok ciddi tarım ürünlerinin yapıldığı bir ilçemiz. Bu üretimin katma değerini arttırarak, insanlarımızın daha çok kazanmasını sağlayacak projeler gelişmek zorundayız. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığının çok ciddi destekleri var. Bunları değerlendirelim. Sizlerin de önerilerini önemsiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcıların görüş, öneri ve fikirleri değerlendirildi.

Çalıştaya Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, siyasi parti temsilcileri oda ve sivil toplum temsilcileri ve üreticiler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA