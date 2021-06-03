Vali Hacıbektaşoğlu, Baykan/ Atabağı Beldesinde Aralarında Husumet Bulunan İki Aile Arasında Sağlanan Barış Törenine Katıldı
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Vali Hacıbektaşoğlu, Baykan/ Atabağı Beldesinde Aralarında Husumet Bulunan İki Aile Arasında Sağlanan Barış Törenine Katıldı

Vali Hacıbektaşoğlu, Baykan/ Atabağı Beldesinde Aralarında Husumet Bulunan İki Aile Arasında Sağlanan Barış Törenine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Siirt'in Baykan İlçesine bağlı Atabağı Beldesinde Aralarında Husumet Bulunan iki aile barıştırıldı.

Siirt'in Baykan İlçesine bağlı Atabağı Beldesinde Aralarında Husumet Bulunan iki aile barıştırıldı.

Atabağı beldesinde 25 yıl önce yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan Canbulat ve Lale aileleri, Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırıldı.

Beldedeki bir spor sahasında düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, girişimler sonucu barışmayı kabul eden her iki aile büyüklerine teşekkür etti.

Tarihi bir olaya tanıklık ettiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, "Husumetin barışla sonuçlanmasına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişte çok acı bir olay yaşandı. Çok şükür 25 yıl sonra büyük uğraşlar sonucu her iki ailenin büyükleri ve kanaat önderlerinin de araya girmesiyle iki aile barıştırıldı. " diye konuştu.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de barışa şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Canbulat ve Lale ailelerine, husumetin bitmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bölgemizde bundan sonra da böyle güven verecek gelişmelere tanıklık etmek istiyoruz. " dedi.

Kaymakam Mehmet Tunç, Baykan'da barış ve esenliğin sonsuza kadar devam etmesini umut ettiklerini söyledi.

Tören, okunan duanın ardından iki aile büyüklerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etmesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Vali Hacıbektaşoğlu, Baykan/ Atabağı Beldesinde Aralarında Husumet Bulunan İki Aile Arasında Sağlanan Barış Törenine Katıldı - Haberler
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