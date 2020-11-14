Vali Gürel'den okul ziyaretleri
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Vali Gürel'den okul ziyaretleri

14.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:42
Vali Gürel'den okul ziyaretleri

Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Şehit Metin Arslan İlkokulunu ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Şehit Metin Arslan İlkokulunu ziyaret etti.

Vali Gürel, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere kitap hediye eden Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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