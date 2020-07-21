Vali Günaydın "Pandemi Sürecinde Muhtarlarımıza Önemli Görevler Düşmektedir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Günaydın "Pandemi Sürecinde Muhtarlarımıza Önemli Görevler Düşmektedir"

Vali Şehmus Günaydın, 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' çerçevesinde İncesu ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Günaydın
21.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:00

Vali Şehmus Günaydın, 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' çerçevesinde İncesu ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Kontrollü sosyal hayat sürecine girilmesinin ardından İncesu ilçemizde düzenlenen toplantıya, Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nihat Pullu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Vali Günaydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, " Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok alanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşımız yeni normal hayatına başlasın diye kararlar alındı. Ama biz bunu eski normalmiş gibi devam ettirdiğimiz için elde ettiğimiz kazanımları kaybedebiliriz. Çünkü bizler hep beraber toplum olarak çok önemli bir sınavdan geçiyoruz, önemli kazanımlar elde ettik ve bu kazanımlar sonucunda da çok şükür Dünyada birçok ülkede ağır tablolar ortaya çıkmışken biz süreci çok az bir hasarla atlatıyoruz " dedi.

Kayseri'de elde edilen bu başarılı süreci tehlikeye atmamak için gerekli olmadıkça kalabalık ortamlara girilmemesini ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerektiğini vurgulayan Vali Günaydın, kurallara uymanın ve alınan tedbirleri kararlılıkla uygulamanın çok önemli olduğunu hatırlattı.

Pandemi sürecinde muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Vali Günaydın, vatandaşlara en yakın temas noktasında olan muhtarların kurallara uymayanlara gerekli uyarıları yapması talimatını verdi.

Toplantı, muhtarların talep ve isteklerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

Vali Günaydın toplantının ardından İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesini de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Günaydın ayrıca, daha önceden Kayseri Fen Lisesi ve Spor Lisesi olarak kullanılan binada da incelemelerde bulunarak bina hakkında yetkililerden bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Dünya
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Selçuk Yöntem Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç İrfan Buz Caner Erkin Ünal Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Pınar Gültekin
Şu an buradasınız: Vali Günaydın "Pandemi Sürecinde Muhtarlarımıza Önemli Görevler Düşmektedir" - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 17:43:28. #1.15#
title