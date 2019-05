Vali Gül, Küçük Sanayi Sitesi'nin Genel Kuruluna Katıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, oda başkanları ve esnafların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Küçük Sanayi Sitesi'nin 40 binin üzerinde istihdam sağladığını aktardı.

Esnafın her türlü sorununda yanında olduklarını belirten Gül, ağustos ayı itibarıyla ülkede ekonomik bir saldırı olduğunu kaydederek, "Bunu sizlerin sayesinde bertaraf ettik, edeceğiz. Yani sizin zenginliğiniz, sizin üretiminiz, sizin kalkınmanız bu ülkeye, bu şehre katkı sunuyor. Bu açıdan her birinizin işini kendi işimiz, her birinizin zenginliğini kendi zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere, milletvekillerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımız, odalar, sivil toplum kuruluşlarımız ve hiç şüphesiz sizlerle beraber bu ülke, bu şehir için çalışmaya devem edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de esnafın ve sanayi sitesinin önemini belirtti.

Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Güneş yeniden başkanlığa seçildi.

