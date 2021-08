Vali Funda Kocabıyık, "Kahraman ecdadımızın yolunda yürümekten bir an olsun tereddüt etmeyeceğiz"

Vali Funda Kocabıyık 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıldönümü münasebetiyle kabul töreni düzenledi.

Hasbahçe Polisevinde düzenlenen kabule Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Özkan Yalım, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve daire müdürleri katıldı.

Kabulde konuşan Vali Funda Kocabıyık, "Türk milletinin ve Türk vatanının bağımsızlığı ve bekası yolunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatılan ulusal bağımsızlık yürüyüşü, tarihte eşine çok az rastlanan bir kahramanlık destanı ile 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırıldı" dedi.

Vali Funda Kocabıyık konuşmasına şöyle devam etti, "Canımızdan aziz bildiğimiz yurdumuzu sonsuza kadar Türk milletinin vatanı yapmak için 1071'de Malazgirt'te ve devamında sayısız kere can veren kahraman milletimiz, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bütün dünyaya bir kez daha duyurmuştur. Bu zafer, her şeyi ile tarihe gömülmek, yok edilmek istenen bir milletin tarih sahnesine yeniden çıkarak dirilişinin, şahlanışının ilanıdır. Milletimizi, 30 Ağustos'ta olduğu gibi nice zaferler kazanmak durumunda bırakacak sebepler her zaman var olacaktır. Ancak devletimizin bekasına, milletimizin bütünlüğüne, bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine, huzuruna ve istikbaline kastetmeyi kirli zihinlerinin karanlık köşelerinden bir an olsun geçirme gafletinde bulunan iç ve dış şer odakları şunu çok iyi bilmeliler ki Türk milletinin yaktığı 30 Ağustos zafer meşalesi, iman dolu göğsümüzün içinde sonsuza kadar parlayacaktır. Kahramanlığı, inancı, cesareti ve feraseti ile Türk yurdunun namus ve izzetini hiçbir işgalci çizmeye çiğnetmeyen necip milletimiz, aynı inanç ve kararlılıkla, vatanına sahip çıkma şuurunu yeni nesillere emanet ede ede taşımaya devam edecektir"

99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yürüdüğü bağımsızlık yolunda, bedeli her ne olursa olsun, yürüme kararlılığında olduklarını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Üzerinden neredeyse bir asır geçmiş olsa da imanımız aynı iman, ruhumuz aynı ruh ve kararlılığımız aynı kararlılıktır. Kahraman ecdadımızın yolunda yürümekte bir an olsun tereddüt etmeyeceğimizi bugüne kadar anlamamış olanlara anlatmak, büyük zaferimizin yıl dönümünde bir kez daha boynumuzun borcudur. 19 Mayıs 1919'da başlayıp 30 Ağustos 1922'ye uzanan kahramanlık yolunun her fersahına damgasını vuran, her taşına kanını akıtan kahraman bir milleti yolundan ve bağımsızlığından alıkoyma girişimlerinin nasıl boşa çıktığının sayısız örneğini görmek isteyenler, Türk tarihinin şanlı sayfalarına ibret alınacak bir idrakle bakmalıdır, orada her şey bütün gerçekliğiyle yazılıdır. Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanarak bütün dünyaya milletimizin bağımsızlığını, yurdumuzun bekasını tasdik ettiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımla siz değerli hemşehrilerimin ve yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Vali Funda Kocabıyık, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte gece için özel hazırlanan pastayı kesti.

Kabulün sonunda Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın'la birlikte şehit yakınları, gaziler ve diğer misafirleriyle ayrı ayrı sohbet etti.

