Vali Doruk, Sınır Köyünde Görevli Öğretmenleri Ziyaret Etti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gürcistan sınırındaki Camili köyünde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

Borçka ilçesine bağlı Camili köyünde giden Vali Doruk, bölgedeki 6 köyün çocuklarının öğrenim gördüğü Camili Yatılı Bölge ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.

Doruk, ziyarette okulda görevli 5 öğretmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başarı belgesi verdi.

Ardından sınıfları gezen Vali Doruk, öğrencilerle sohbet etti, ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle aynı sıralara oturarak ders dinledi.

Doruk, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, düzenli ders çalışmalarını ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Daha sonra köy kahvesinde bir araya geldiği köylülerle sohbet eden Doruk, istek ve taleplerini dinledi.

Son olarak Gürcistan'a yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Jandarma Karakolu ile Piyade Hudut Karakolu'na giden Doruk, bir süre burada askerlerle sohbet etti.

Sınır güvenliği konusunda yetkililerden bilgi alan Vali Doruk, geç saatlerde köyden ayrıldı.