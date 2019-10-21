Vali Deniz sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu

21.10.2019 10:39

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan fabrikaları ziyaret ederek firma yetkililerinden fabrikalar ve üretim hakkında bilgi aldı.



Manisa Valisi Ahmet Deniz, OSB'deki Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş., Sipil İnşaat Mühendislik Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Vals Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Çıraklık öğrencileriyle sohbet etti



Vali Ahmet Deniz, Manisa OSB ziyaretleri kapsamında Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş.'yi ziyaret etti. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu'ndan fabrika hakkında bilgi alan Vali Ahmet Deniz, fabrikanın 2013 yılında açmış olduğu Çıraklık Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleriyle de bir araya gelerek sohbet etti. Yurtiçi ve yurtdışı yaptığı ziyaretlerde birçok kurumsal firmayı ziyaret ettiğini belirterek Avrupa'daki büyük firmaların üst düzey yöneticilerinin işin temelinden yetiştiğini bu sebeple çıraklık eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Vali Deniz, "Sizler de mesleğe işin temelinden başlıyorsunuz. Çalışarak, alın terinizle, emeğinizle başarılı olup hayallerinizi gerçekleştireceğinize inanıyorum. Sizler bu yaşta bile Avrupa'nın en büyük markalarına parça üretiyorsunuz. Ülkemizin sizin gibi eğitimli, kendine güvenen, kendini yetiştiren ve üreten gençlere ihtiyacı var" dedi.



Vali Ahmet Deniz, daha sonra Yunusemre Belediyesi Bilim ve Sanayi Komisyonu üyeleriyle birlikte fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu.



"Üretimin kurumsallaşması önemli"



Vali Ahmet Deniz, inşaat, plastik, çelik ve enerji alanlarında ürün ve hizmet üreten Sipil İnşaat Mühendislik Plastik San. ve Tic. A.Ş.'yi de ziyaret etti. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar'dan tesisler ve üretim alanlarıyla ilgili bilgi alan Vali Ahmet Deniz, fabrikada incelemelerde bulundu. Hizmet ve üretimde kurumsallaşmanın önemine değinen Vali Ahmet Deniz, çağdaş, sanayisi güçlü ve kalkınan bir Türkiye için katkıda bulanan herkese teşekkür etti.



"Hem Manisa hem ülke ekonomisi için önemli"



Vali Ahmet Deniz, ısıtıcı, vantilatör ve aspiratör üretimi yapan Vals Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi de ziyaret edip fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu. Vali Ahmet Deniz, Şirket Genel Müdürü Nedim Aysan'dan fabrika ve üretim hakkında bilgi aldı. Vali Ahmet Deniz, gelişmiş sanayisi ile Manisa'nın hem il hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek özellikle son dönemlerde yaşananlara bakıldığında ülke için hep beraber çok çalışmanın ve her alanda güçlü olmanın önemini vurguladı.



Vali Ahmet Deniz, OSB ziyaretleri sonrasında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Vekili Mehmet Üçbaş'tan kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA