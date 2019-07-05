Vali Deniz Manisa'nın tarım ve turizm ekonomisini basınla istişare etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek, başta tarım, turizm ve eğitim olmak üzere bir çok konuda görüş alışverişinde bulundu. Manisa'nın tarih, kültür, turizm, tarım ve sanayi alanlarında önemli bir yeri olduğunu ve tanıtımının iyi yapılması gerektiğini vurgulayan Vali Deniz, bu kapsamda basına çok iş düştüğünü söyledi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, basın mensupları ile Tarım İl Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2019 yılının ilk 6 ayında; 'Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ' çerçevesinde 90 bin 981 işletmeye (çiftçi) 145 milyon 716 bin 355,10 TL, 21 bin 321 yetiştiriciye 49 milyon 344 bin 334 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapıldığını, ayrıca son yıllarda Uzakdoğu pazarından Manisa'ya yoğun kiraz talebi bulunulduğunu, Avrupa ve Rusya pazarından sonra Çin ve Güney Kore'ye kiraz ihracatının yapılmasıyla birlikte kirazın daha çok rağbet görerek, çiftçilerin daha iyi gelir elde etme imkanı bulacağını ifade etti. Öztürk, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne kiraz ihracatında yetkilendirilen bahçe sayısının 7, paketleme-soğuk uygulama işletme sayısının da 6 olduğunu sözlerine ekledi.

Manisa'da fındık ve çay haricinde her ürünün yetiştirilebildiğini ifade eden Vali Ahmet Deniz, "Verimli toprakları ve sulama imkanları ile Manisa çok güzel ve şanslı bir şehrimiz. İlçe ziyaretleri yapıyoruz ve şehrimizin her ilçesinin ayrı bir özelliği var. Çiftçilerimizin bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum. Çiftçilerimizin yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler. Tarımsal ihracatta önemli bir yere sahibiz ve bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Dünya'nın geleceği tarım ve turizm sektöründe. Bu da hem ülkemizi hem de Manisa'yı daha önemli hale getiriyor. Hindistan ve Çin'in son 10 yılda geldiği noktaya bakacak olursak, gayri safi milli hasıla oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Bu iki ülke Dünya nüfusunun önemli bir bölümüne sahip. Bu ülkeler zenginleştikçe gıdaya olan ihtiyaçları artacak. Bu ihtiyaçlarını da bizim gibi tarım ülkelerinden temin edecekler. Tarımsal ürünlerimizin kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı olmasını sağlamalıyız ki ihracatımızı arttırabilelim" dedi.

"Üst düzeyde turizm operatörlerini Manisa'ya çağırarak misafir edeceğiz"

Manisa'nın tarih, kültür, turizm, tarım ve sanayi alanlarında önemli bir yeri olduğunu ve tanıtımının iyi yapılarak Manisa'nın daha ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Vali Deniz "Manisa'nın tanıtımı için yeni projeler hazırlıyoruz. Üst düzeyde turizm operatörlerini Manisa'ya çağırarak misafir edeceğiz. Manisa'daki turizm potansiyelini görmelerini sağlayacağız. Valiliğimizin sosyal medya hesaplarında da ilimizin tanıtımı için fotoğraf ve videolar hazırlıyoruz. Bu konuda basın mensuplarından da destek bekliyoruz. Manisa'nın tanıtımı için hep birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirelim." dedi.

"Çocuklarımızı yaz spor okullarına bekliyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarının, çocukların zamanlarını daha kaliteli değerlendirebileceği aynı zamanda yeteneklerini geliştirebileceği yerler olduğunu da belirten Vali Deniz, "Çocuklarımız, bilgisayar başında sanal ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar. Onların gelişimi ve sağlıkları açısından spora yönelmelerini istiyoruz. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren spor kültürünü aşılamamız gerekiyor ki daha sağlıklı bir hayatları olsun. İlimizde açılan yaz spor okullarına taleplerin yoğun olması bizleri mutlu ediyor ama bu sayıların artmasını istiyoruz" dedi.

Vali Ahmet Deniz, Gölmarmara'da yaşayan karpuz üreticisi Mehmet Pınarcı tarafından getirilen 25 kilogramlık karpuzun önünde basın mensuplarıyla birlikte poz vererek büyük karpuzlarıyla ünlü 'Diyarbakır'a selam olsun' dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA