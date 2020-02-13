Vali Cüneyt Epcim: "Elazığ depreminde örnek bir kriz yönetimi sergilendi"

13.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:32

Vali Cüneyt Epcim, Öğretmen Evi'nde muhtarlarla bir araya geldi.



Bayburt Valiliği koordinesinde Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler yararına düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda malzemeleri bölgeye uğurlandı. Vali Cüneyt Epcim, törenin ardından Öğretmen Evi'nde düzenlenen dayanışma yemeğinde muhtarlarla bir araya geldi.



Etkinlikte yaptığı konuşmada depremzedeler için düzenlenen kampanyaya muhtarların önemli katkı sunduğunu belirten Vali Epcim, "Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgeye yardım için düzenlenen kampanyaya Muhtarlar Dernek Başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlarımız çok ciddi katılım sağladılar. Siz değerli muhtarlarımızı yaptığınız hayır ve hasenattan dolayı takdir ve tebrik ediyorum." dedi.



Yardımlaşma girişimlerinin artarak devamı temenni eden Vali Epcim, bu girişimlere kendilerinin de ellerinden gelen katkıyı sunmak istediklerini kaydetti.



Vali Epcim, Elazığ depreminde örnek bir kriz yönetimi sergilendiği ve yaraların sarılmaya başlandığına dikkat çekerek "Afet olduktan belli bir süre boyunca herkes bir duygusallık içerisinde oluyor. Fakat afetin yaraları hemen sarılamıyor. Tüm bunların olması birkaç ayı buluyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Son yıllarda çok ciddi ve büyük depremler yaşadık. Bunlar içerisinde Elazığ depremi sebep olduğu yıkım anlamında büyük bir depremdi. Elazığ depreminden sonra yapılan çalışmalar ve kriz yönetimi dünya ölçeğinde, gerçekten örnek bir çalışma. Burada tabi ki; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un çok özel gayretleri oldu. Depremin üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen İçişleri Bakanımız bugün dahi oradaki Afet Yönetim Merkezi'nin koordinasyonunu üstlenmiş vaziyette. Dünyaya örnek bir kriz yönetimi sergileniyor. Orada bu çalışmalar gerçekleştirilirken bizlerde ilimizden yardım kampanyası kapsamında bir katkıda bulunmak istedik. Emeği geçen başta muhtarlarımız olmak üzere il müdürlerimize, kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza ben teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Muhtarlarla benzer etkinliklerde bir araya geleceklerine işaret eden Vali Epcim, katılımcılara teşekkür etti.



Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise muhtarların kampanya ile yardımlaşma ve dayanışmanın güzel bir örneğini bir kez daha gösterdiklerini kaydetti. Bayburtlular olarak yardımlaşma konusunda hassas olduklarına değinen Başkan Pekmezci, "Millet olarak hem kültürel bazda hem de milli değerlerimize sahip çıkma noktasında hassas olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Özellikle bu yardımın Elazığ'a ulaşmasında emeği geçen Valimize, Muhtarlar Derneği Başkanımıza ve muhtarlarımıza bu ali cenap davranışlarından dolayı Bayburt Belediye Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Allah bugünleri bizlere göstermesin fakat yaşandığı zaman da millet olarak dimdik ayakta ve bir arada olmak zorunda olduğumuzu görüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." şeklinde konuştu.



Yemeğe Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile muhtarlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA