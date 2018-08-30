Vali Çakacak'tan Kırka Bor İşletmesi'ne Ziyaret

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletmesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, işletm hakkında Kırka Bor İşletmesi Müdürü Ersan Ayten'den brifing alan Vali Çakacak, üretim tesislerini gezdi.

İşletmeler arası kontrollerin yapıldığı sistem odasını da inceleyen Çakacak, daha sonra Kırka Bor İşletmesi'nden ayrıldı.



Vali Çakacak'a, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cangaloğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da eşlik etti.