Vali Bilmez'den bayram mesajı
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Vali Bilmez'den bayram mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilmez'den bayram mesajı
23.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:19

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilmez, mesajında, bir ay süren oruç ibadetinin ardından İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı son bir kaç aydır maalesef sosyal hayatın sekteye uğradığını, pandemi sürecinde toplu halde yapılamayan birçok etkinlik gibi ibadetlerin de ifa edilemediğini ifade eden Bilmez, mesajında şunları kaydetti:

"Bu durumdadır ki ailemizin, akrabalarımızın ve bütün sevdiklerimizin sağlığı, çocuklarımızın geleceği için bayram ziyaretlerinde bulunamayacağız. Büyüklerimizin ellerini öpüp, yavrularımızın saçını okşayıp onlarla yan yana bir şeker bayramı geçiremeyecek olsak da manevi değerlerimizi unutmamalı, teknolojinin de desteği ile bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri olmak üzere tüm Vanlı hemşirelerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor. Ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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