Vali BİLGİN'e ziyaret…
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Vali BİLGİN'e ziyaret…

Vali BİLGİN'e ziyaret…
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Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 04 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Arı Yetiştiriciliği Birliği Merkez Başkanı Ziya ŞAHİN' i Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 04 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Arı Yetiştiriciliği Birliği Merkez Başkanı Ziya ŞAHİN' i Valilik makamında kabul etti...

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Başkan ŞAHİN ve beraberindekiler ile bir süre sohbet ederek, Ülkemizdeki Arıcılık faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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