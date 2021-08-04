Vali BİLGİN'e ziyaret…

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 04 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Arı Yetiştiriciliği Birliği Merkez Başkanı Ziya ŞAHİN' i Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 04 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Arı Yetiştiriciliği Birliği Merkez Başkanı Ziya ŞAHİN' i Valilik makamında kabul etti...

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Başkan ŞAHİN ve beraberindekiler ile bir süre sohbet ederek, Ülkemizdeki Arıcılık faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre