Vali Ayhan'dan Sivasspor'a maç öncesi moral ziyareti
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Vali Ayhan'dan Sivasspor'a maç öncesi moral ziyareti

Süper Lig 2020-2021 sezonunda ilk maçına bugün çıkacak olan DG Sivasspor'a moral ziyaretinde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivasspor'umuza Alanyaspor maçında başarılar diliyorum.

Vali Ayhan'dan Sivasspor'a maç öncesi moral ziyareti
12.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:52

Süper Lig 2020-2021 sezonunda ilk maçına bugün çıkacak olan DG Sivasspor'a moral ziyaretinde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivasspor'umuza Alanyaspor maçında başarılar diliyorum. İnşallah 3 puanla ayrılacağız" dedi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular Ziya Erdal ve Hakan Arslan hazır bulundu.

Başkan Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri, futbolcu ve teknik heyet ile sohbet eden Vali Ayhan, Alanya maçı için takıma başarı temennisinde bulunarak, "Bugünkü maçtan inşallah 3 puanla ayrılacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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