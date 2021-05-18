Vali Arslantaş: "Hedefimiz altın madalya"
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Vali Arslantaş: "Hedefimiz altın madalya"

Vali Arslantaş: 'Hedefimiz altın madalya'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılacak Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Şampiyonu olan Paralimpik Milli Sporcu Murat Turan'ı antrenman yaptığı Gazi Atatürk Stadında ziyaret etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılacak Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Şampiyonu olan Paralimpik Milli Sporcu Murat Turan'ı antrenman yaptığı Gazi Atatürk Stadında ziyaret etti.

98 gün sonra Japonya'nın Tokyo şehrinde gerçekleşecek yarışmada Murat Turan'ın altın madalyayı kazanacağını düşündüğünü ifade eden Vali Arslantaş, Murat Turan'ın 11 aydır günde 8 saat antrenman yaptığını dile getirdi. Vali Arslantaş, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanan Milli Sporcu Murat Turan'ı antrenman yaptığı mekanda ziyaret etmek istedim. Yaptığı atış sonrası baktığımız hedefte görüldüğü üzere 98 gün sonra Tokyo'daki oyunlarda altın madalya kazanacağımızı düşünüyoruz. Murat kardeşim 11 aydır günde 8 saat antrenman yaparak çalışıyor. Biz ona inanıyoruz. Murat kardeşime ve Tokyo'daki olimpiyatlara katılacak diğer Milli Sporcularımıza da başarılar diliyorum" dedi. - BURDUR

Vali Arslantaş: 'Hedefimiz altın madalya'
Vali Arslantaş: 'Hedefimiz altın madalya'
Vali Arslantaş: 'Hedefimiz altın madalya'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Arslantaş: "Hedefimiz altın madalya" - Haberler Spor
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