VakıfBank set vermedi - Haberler
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VakıfBank set vermedi

VakıfBank set vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Namağlup liderliğini sürdüren VakıfBank'ta genç pasör Buket Gülübay karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında 3 Şubat perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Vero Volley Monza takımına konuk olacak.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VakıfBank: Buket, Gabi, Melis, Meryem, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Aylin (L) (Selin Adalı)

LP Salo: Jantunen, Andrikopoulou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva, Laaksonen (L) (Kuusela, Makinen)

Setler: 25-9, 25-21, 25-20

Süre: 63 dakika (16,23,24)

(İHA)

VakıfBank set vermedi

VakıfBank set vermedi

VakıfBank set vermedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şampiyonlar Ligi, Buket Gülübay, Finlandiya, İtalya, Spor, Güncel, Haber

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