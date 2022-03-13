VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında set vermedi

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 23'üncü haftanın kapanış mücadelesinde Galatarasay HDI Sigorta'ya konuk oldu. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ligde liderliğini sürdürdü. VakıfBank'ta Isabelle Haak 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 13 sayıyla çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu.

Sarı-siyahlılar, sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow ile çeyrek final rövanş karşılaşmasına çıkacak. Sarı-siyahlıların VakıfBank Spor Sarayı'nda Polonya ekibini ağırlayacağı mücadele 16 Mart Çarşamba TSİ 18.00'de başlayacak.