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SPOR VakıfBank, 35'inci sezonuna merhaba dedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SPOR VakıfBank, 35'inci sezonuna merhaba dedi

SPOR VakıfBank, 35'inci sezonuna merhaba dediAta SELÇUK / İSTANBUL,(DHA) -VakıfBank Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonunu düzenlenen törenle açtı.

SPOR VakıfBank, 35'inci sezonuna merhaba dedi

Ata SELÇUK/ İSTANBUL,(DHA) -

VakıfBank Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonunu düzenlenen törenle açtı. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen törene Vakıf Bank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Kulübü yöneticileri, VakıfBank Spor Kulübü teknik ekibi ve sporcular katıldı.

ÜSTÜNSALİH: HER KUPAYA TALİBİZ

Üstünsalih, 35'inci sezonun önemine değinirken, "Yeni bir sezonun ve heyecanın eşiğindeyiz. Voleyboldan hiç uzak kalmadık. Yaz boyunca milli takım heyecanını yaşadık. Milli takımımız tüm turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil etti. Milli sporcularımız mücadeleyle milletimizin kalbindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Takımımızda forma giyen ve ülkelerini başarıya taşıyan yabancı oyuncularımızı da kutluyorum. Sarı-siyahlı formayı yeniden zirveye taşıma yolculuğumuz başlıyor. Alışkın olduğumuz zaferlere ve kupalara bir kere daha yürümek için şimdiden heyecan duyuyorum. 1986'da yola çıktığımız ilk günden beri Türk kadınının başarısını dünyaya göstermek amacımız bulunuyor. Bu yıl 35'inci sezonumuzda yine Türk kadınını ve voleybolunu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünyanın en sistemli voleybol kulübüyüz. Her turnuvanın doğal favorisiyiz. Her kupaya talibiz. İlk hedefimiz 5 Ekim'de oynayacağımız şampiyonluk kupasını kazanmak. Bu yolda her bir ferdimize güveniyoruz. Elit bir kadromuz bulunuyor, VakıfBank'ın başarısı için yanımızda olan taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bankacılıkta da olduğu gibi voleybolda da sürdürülebilir başarı için emek veriyoruz. Çok iyi çalışan bir makineyiz. Bunun en önemli dişlisi altyapımız. Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Orada yetişen her sporcu bizi dünya kupası kadar mutlu ediyor. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

GÜLER: GÖREVİMİZ VAKIFBANK AİLESİ'NİN GÜCÜYLE DAHA ÇOK TÜRK KIZIMIZI VOLEYBOLLA TANIŞTIRMAK

VakıfBank Spor Kulübü Menajeri Neslihan Demir Güler, büyük bir sorumlulukla çalıştıklarına vurgu yaparken, 'Sportif anlamda tek hedefimiz kazanma geleneğimizi yeni sezonda da sürdürmek. Ancak VakıfBank Spor Kulübü, saha içi başarıların ötesinde değerleri ve hedefleri olan bir kulüp. Bizim en büyük sorumluluğumuz kız çocuklarına performansımız ve duruşumuzla ilham kaynağı olmak. Bu anlamda formamızı taşıyan her sporcumuzun bir sorumluluğu var ve gururla söyleyebilirim ki bu sorumluluğun altından başarı ile kalkıyorlar' diye konuştu.

GUIDETTİ: HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, büyük hedeflerinin olduğunu söylerken, "Pandemiden sonraki ilk sezon olacak. Çok büyük hedeflerimiz var. Bütün kupaları almak istiyoruz. Tüm rakiplerimiz güçlendi bu da üzerimizdeki baskıyı artırıyor ama baskı bizim için her zaman güçtür. Güçlü rakiplere sahip olduğumuz için mutluyuz. Hepsiyle karşılaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 3 yeni oyuncumuz var. Altyapıdan voleybolcular da aramızda, bizimle birlikte büyüdüler. İlk kupa çok yakın bir dönemde. Bütün hedeflere ulaşmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

GÜRKAYNAK: 5 KUPA İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Takım kaptanı Melis Gürkaynak, yer alacakları 5 kupada da başarılı olacaklarına inandıklarını belirten Gürkaynak, "Çok keyifli, heyecanlı, zorlu geçeceğini düşündüğümüz bir sezona başlıyoruz. Oyuncular olarak ilkleri başarmış bir kulübün anlamlı yılında kadroda olmak bizim için ayrıca bir heyecan. Vakıfbank her zaman en iyiyi hedefleyen bir kulüp. Hepimiz kulübün hedeflerinin farkındayız. Bu sezon 5 kupa için savaşacağız" dedi.

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