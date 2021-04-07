"Vadi" operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Vadi" operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Vadi' operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen "Vadi" isimli operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 105 şüpheliden 94'ü ile şüphelilerle irtibatı olan 7 kişi gözaltına alınırken, firari 11 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam edildiği belirtildi.

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen "Vadi" isimli operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 105 şüpheliden 94'ü ile şüphelilerle irtibatı olan 7 kişi gözaltına alınırken, firari 11 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam edildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve çeşitli malzemeler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla 8 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirmişti. Ankara merkezli İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Batman ve Mersin illerinde düzenlenen "Vadi" isimli eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 105 şüpheliden 94'ü ile şüphelilerle irtibatı olan 7 kişi gözaltına alınırken, firari 11 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam edildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler, Narkotik Büro ekiplerince basına tanıtıldı.

Operasyonda 30 kilo 12 gram bonzai, 2 kilo 483 gram toz esrar, 532 gram kubar esrar, 13,20 gram kokain, 62,81 gram eroin, 23 gram PC, 6 adet Hint keneviri, 4.03 gram metamfetamin, 48 adet sentetik ecza, 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 9 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinası ile 10 adet vakum poşeti, 8 tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 121 bin 860 TL, 325 dolar, 35 euro, 1 adet sahte kimlik, 5 adet ajanda, 19 adet mektup, 58 adet cep telefonu, 1 adet PKK sempatizanlarınca kullanılan boyun atkısı ile Selahattin Demirtaş tarafından yazılmış 'Leylan' isimli kitap ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu 27 zanlı ve firari konumdaki 12 kişi ile birlikte 139 şüpheliye ulaşıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyon ve öncesinde ele geçirilen toplam suç unsurları ise şöyle:

"79 kilo 967 gram bonzai, 30 kilo 483 gram esrar ve skunk, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 2 kilo 483 gram toz esrar, 2 kilo 51 gram eroin, 2 bin 837 adet ectasy tablet, bin 890 adet captagon tablet, 46,58 gram kokain, 23 gram PC, 6 adet Hint keneviri bitkisi, 84 adet sentetik ecza,45 gram ectasy hap tozu, uyuşturucu imalatında kullanılan 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 4 adet uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan kimyasal ilaç, 9 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinası, 10 adet vakum poşeti, 8 adet tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 157 bin 720 TL, bin 525 dolar, 335 euro, 1 adet sahte kimlik, 5 adet ajanda, 19 adet mektup, 58 adet cep telefonu, 1 adet PKK sempatizanlarınca kullanılan boyun atkısı ile Selahattin Demirtaş tarafından yazılmış 'Leylan' isimli kitap ile çok sayıda paketleme malzemesi."

Yakalanan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan adli işlem başlatıldığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği belirtildi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)

'Vadi' operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
'Vadi' operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
'Vadi' operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
'Vadi' operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
'Vadi' operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
'Vadi' operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi
'Vadi' operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Diego Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Vadi" operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:51:48. #1.15#
title