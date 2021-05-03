Üzümden kaçan çiftçiler korona savar kekiğe yöneldi
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Üzümden kaçan çiftçiler korona savar kekiğe yöneldi

İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA - Haberler | Ekonomi

Üzümden kaçan çiftçiler korona savar kekiğe yöneldi Üretimde dünya lideri olan Denizli'de kekik ekim alanları artıyor Korona salgınıyla birlikte yıldızı daha da parlayan kekiğin dikim alanı her geçen gün artıyor.

Üzümden kaçan çiftçiler korona savar kekiğe yöneldi

Üretimde dünya lideri olan Denizli'de kekik ekim alanları artıyor

DENİZLİ - Korona salgınıyla birlikte yıldızı daha da parlayan kekiğin dikim alanı her geçen gün artıyor. Dünyanın kekik bahçesi Denizli'de, üreticiler üzüme alternatif olarak kekik dikmeye başlandı.

Korona virüsle iyi geldiği haberlerinin ardından pazar payı ve fiyatı daha da artan kekiğin, Denizli'de dikim alanı da artıyor. Dünyanın kekik bahçesi olarak bilinen Denizli'nin üzümüyle ünlü Çal ilçesinde üreticiler üzüm bağlarına alternatif olarak kekiğe yöneldi. Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesinde de çiftçiler üzüm bağlarını söküp yerine kekik dikmeye başladı. İlçede yaklaşık 30 bin dekar alanda yılda 4 bin 500 ton kekik hasadı yapılıyor. Yeni dikilen kekik tarlalarıyla birlikte ilçedeki kekik üretim alanının 35 bin dekara yükselmesi bekleniyor. Üretimi ve hasadı kolay pazarı açık kekiğin bilinen bir hastalığının ve zararlısının olmaması da üreticileri kekik dikimine yönlendiriyor.

Üzüm bağını sökerek yerine kekik diken çiftçi Metin Aşkar, "Korona virüs nedeniyle kekik yağına ilgi arttı. Pazarı açık. Bende bu nedenle on yedi dekar tarlama kekik ekmeye karar verdim" dedi.

Pandemiyle birlikte kekik ürünlerine ilgilinin arttığına dikkat çeken İbrahim Aşkar ise, "Pandemi nedeniyle kekik yağına ve suyuna ilgi arttı. On yedi dekarlık tarlamızda bulunan bağımızı bozup kekik dikiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de üretilen 13,7 bin ton kekiğin 12,2 bin tonu Denizli'de üretiliyor. Denizli tek başına Türkiye kekik üretiminin yüzde 89'unu karşılar durumdadır. Denizli'de kekik yoğun olarak Pamukkale, Güney, Buldan, Çal ve Bekilli ilçelerinde üretiliyor. Çal ilçesinde 30 bin dekar alanda üretimi yapılan kekiğin yanında 500 dekar alanda lavanta ve yaklaşık 500 dekar alanda adaçayı üretimi de yapılıyor.

Üzümden kaçan çiftçiler korona savar kekiğe yöneldi
Üzümden kaçan çiftçiler korona savar kekiğe yöneldi
Üzümden kaçan çiftçiler korona savar kekiğe yöneldi
Üzümden kaçan çiftçiler korona savar kekiğe yöneldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA

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