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Üzüm ürününde sıcak hava zararı ile ilgili çalışmalara başlandı

Üzün ürününde sıcak hava zararı ile ilgili çalışmalara başlandı.

Üzüm ürününde sıcak hava zararı ile ilgili çalışmalara başlandı
23.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:55

Üzün ürününde sıcak hava zararı ile ilgili çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Manisa ili Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı ile İl Tarım ve Orman Müdür V. Metin Öztürk makamlarında ziyaret edildi. Ziyaret esnasında, üzüm üreticilerinin bağlarında yapılan teknik incelemeler hakkında bilgi verilerek, sıcak hava zararı ve güneş yanıklığı ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, Manisa ili Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı ile İl Tarım ve Orman Müdür V. Metin Öztürk'ü makamlarında ziyaret etti. Ziyaret esnasında, üzüm üreticilerinin bağlarında yapılan teknik incelemeler hakkında bilgi verilerek, sıcak hava zararı ve güneş yanıklığı ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.

Heyet, üzüm ürününde sıcak hava zararı ile ilgili çalışmalara başlamak üzere TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Bitkisel Ürün Sigortaları Grup Müdürü Ertuğrul Çelik, AR-GE Birimi Müdür Yardımcısı Dr. Erol Yalçınkaya, Bölgeler Grup Müdürlüğü'nden Uzman Mustafa Koparan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Mühendis Dr. Turcan Teker, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisleri Köksal Aksu ve Mustafa Akdemir ile TARSİM'in Manisa'daki Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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