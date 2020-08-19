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Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti

Korona virüs sebebiyle üzüm fiyatlarının düşmesinin ardından Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Üzüm üreticilerinin korona virüsten kaynaklanan mağduriyetlerini ahlaksızca siyasi rant olarak kullanıyorlar" diyerek isyan etti.

Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti
19.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:03

Korona virüs sebebiyle üzüm fiyatlarının düşmesinin ardından Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Üzüm üreticilerinin korona virüsten kaynaklanan mağduriyetlerini ahlaksızca siyasi rant olarak kullanıyorlar" diyerek isyan etti.

Türkiye'nin en önemli üzüm üreticilerinden olan Çal ilçesinde gündem üzüm fiyatları oldu. İlçede geçtiğimiz yıl 'Üzümde Güçbirliği' ismiyle bir araya gelen kurumlarla birlik oluşturuldu. Oluşturulan birlik sayesinde üzümleri iyi fiyatlara sattıklarını belirten belediye başkanı, bu yıl salgın sebebiyle talebin azaldığını ve geçen yıl ki fiyatlarla satılması için çaba sarf ettiklerini söyleyerek isyan etti. Sosyal medya üzerinde üzüm fiyatlarıyla ilgili bazı siyasiler ve bazı kesimlerin karalama kampanyası başlattığını söyleyen Başkan Fethi Akcan, "Biz, üzümün geçen yılki fiyatlarda satılması için mücadele ediyoruz. Ancak, kağıttan kaplanlık yapan bazı zavallılar; Siyasi rant elde etme adına provokatörlük yapıyor. Ucuz siyasi rantlara değil, Çal'ın ve üreticilerinin gerçek sorunlarına kafa yormalarını tavsiye ederim" dedi.

Firmalar, 'Üzüm almayacağız'

Firmalarla gerçekleşen görüşmelerde salgın sebebiyle ürünlerin büyük kısmının ellerinde kaldığını ve üzüm alma taleplerinin olmadığını belirten Akcan, "Bu yıl fiyatları belirlemeden önce büyük alıcı firmalar ile görüştük. Bize üzüm almayacaklarını, alsalar da ucuza alacaklarını beyan ettiler. Biz üretici mağdur olmasın diye günlerce bu firmaların yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Dedik ki, o zaman geçen yılın fiyatlarından üzüm alın. Çal Garası 2.5, Sultaniye üzümü 2.5 TL'den alın dedik. Sonra Çal Garası'nda kuraklık nedeniyle bu yıl kalitenin biraz düşmesiyle 25 kuruş daha indirime gittik" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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