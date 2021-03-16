Manisa'da üzüm bağlarına "salkım güvesi" tuzağı kuruldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda rekolte kaybına yol açan "salkım güvesi" zararlısına karşı tuzaklama yapıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, yaptığı açıklamada "Japon tuzağı" adı verilen feromon tel ve kapsüllerin üzüm asmalarının çubuklarına takılmasına başlandığını ifade etti.

Uygulamaya dekar başına 50 lira destekleme yapıldığını ve bu kapsamında 2020 yılında 2 bin 300 üreticiye destek sunulduğunu anımsatan Akar, "Üzüm üreticilerimiz, teknolojik uygulamanın desteklendiğini öğrenir öğrenmez bağında uygulamaya başlıyor." dedi.

Salkım güvesi takibi için ilçe genelinde 16 noktada tuzaklar kurulduğunu ve haftada iki gün takibinin yapıldığını aktaran Akar, ilçede dört noktada Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu bulunduğunu ve alınan veriler ile sahadaki tuzaklar üzerinde çalışmalar yapılarak, üreticiye SMS ve anonslarla salkım güvesi konusunda ilaçlama ve gerekli uyarılarak yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan