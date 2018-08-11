Uzmanlardan 'Bilinçli Serinleme' Uyarısı

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da uzmanlar, zorunlu ihtiyaç haline gelen klimaların bilinçli kullanılmasını önerdi. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle içinde bulunduğumuz dönemin en fazla klima kullanılan dönemlerden biri olduğunu belirten Uğur Soğutma firmasının mühendisleri "Klimaları bilinçsiz kullanmak hem gereğinden fazla enerji harcanmasına ve hem de çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle klima kullanımında da uyulması gereken bazı kurallar var" diye konuştular.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte neredeyse tüm ev ve iş yerlerinde bulunan klimanın kullanımında da doğru bilinen pek çok yanlış olduğunu belirten uzmanlar klimaların kurulduğu mekana uygun ve mekanın yalıtımlı olmasının enerji tasarrufuna, klima bakımlarının yapılmasının ise sağlık için önemli olduğunu belirttiler.

"Uyanıkken 24 derecede uyurken 25 derecede kullanın"

Klimanın uyanıkken 24 derecede uykuda iken ise 25 derecede kullanılmasının ideal sıcaklık olduğunu ve bu sıcaklığın klima çarpmalarına karşı önemli bir tedbir olduğunu belirten Uğur Soğutma mühendisleri "Inverter teknolojisine sahip, A++ enerji sınıfında klimalar üreten Türkiye'nin ilk ve en büyük derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma olarak bu konuda kullanıcılarımız bilgilendiriyoruz. Klimalar yoğun bir şekilde kullanmaya başlamadan önce, tüm bakım ve temizliği yapılmış olmalı. Bu işlemlerin yapılmadığı klimalar hem verimli çalışamıyor hem de bakteri üremesine neden olarak Lejyoner hastalığı gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu nedenle maksimum düzeyde enerji tasarrufu için Inverter teknolojisine sahip, A++ enerji sınıfına mensup klima modelleri tercih edilmeli. Inverter teknolojisi, kullanılmadığı zaman kompresörü tamamen durdurarak çok daha az elektrik harcanmasını sağlıyor." diye konuştular.

Inverter teknolojisiyle üretilen ve A++ enerji tüketimiyle tam bir kullanıcı dostu olduğunu belirten Türkiye'de soğutma sektörünün öncüleri arasında yer alan ve bu konuda yıllardır çalışma yapan Uğur Soğutma mühendisleri "9.000 BTU kapasiteli bir klimanın yeterli olabileceği bir mekan için 12.000 BTU kapasiteli bir klima kullanmak hem gereksiz hem de gereğinden fazla enerji harcanmasına neden olur. Bu nedenle klima kurulumunda mekana uygun klima takılmasına özen gösterin" uyarısında bulundular.

"Klima çarpmasına dikkat"

Klima kullanımında ideal sıcaklığı uyanıkken 24, uykuda ise 25-26 derece olduğunu kaydeden uzmanlar, "Klima kullanımı için ideal sıcaklık seviyesi 24 derece olarak kabul ediliyor. Geceleri ise 25 - 26 derece arasına ayarlamak uyku kalitesi açısından yarar sağlıyor. Sanılanın aksine, sıcaklığı çok düşürmek, örneğin 18 derece olarak ayarlamak sağlıklı bir seçim değil. Dış sıcaklık ile iç sıcaklık arasında çok fazla fark olursa, halk arasında "klima çarpması" olarak bilinen solunum yolları rahatsızlığı oluşabiliyor. Her halükarda, yüksek düzeyde sıcaklık farklı sinüsleri ve solunum yollarını olumsuz anlamda etkiliyor" diyerek klimanın sıcaklığını 24 dereceden daha aşağıya indirmenin sağlık açısından doğru bir uygulama olmadığını söylediler. - AYDIN