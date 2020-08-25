Uzmanlara göre Karadeniz'de yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından sürpriz gelişmeyi yorumlayan uzmanlar, peş peşe yeni rezervlere ilişkin müjdeler gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar jeolojik olarak yan yana ya da üst üste formasyonlarda olmasından kaynaklı yeni rezervlerin hem doğal gaz hem de petrol şeklinde olabileceğinin de altını çiziyor.

Karadeniz'de 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından gözler Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında yer alan Tuna-1 araştırma kuyusunda. Açık denizde 2100 metre derinlikte yapılan keşfin ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bulunan gaz rezervine ilişkin çalışmalara başlarken ilk etapta doğal gazı çıkarmak için kuyunun bulunduğu alana platform kurulacak ve karaya taşıma için ise boru hatları döşenecek. Çıkarılacak gaz rezervi ile söz konusu platformun yatırım maliyeti bir yıldan az bir süre içerisinde amorti edilecek.

4 GEMİ İLE KARIŞ KARIŞ ARAMA YAPILIYOR

Öte yandan temmuz ayının başından beri Karadeniz'de bulunan ve 9'uncu sondajda tarihi rezervi keşfeden Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih de arama çalışmalarına devam ediyor. Yavuz isimli sondaj gemisi ise Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerin geçtiğimiz yıldan beri aralıksız sürdürüyor. Bu yıl içerisinde satın alınan ve bakım ve geliştirme çalışmaları devam eden Kanuni isimli sondaj gemisinin de çok yakında denizlerdeki yerini alarak arama çalışmalarına katılması bekleniyor.

Türkiye'nin üç sondaj gemisine kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve olinografik araştırmaları 15 bin metre derinliğe kadar gerçekleştirebilen Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis isimli iki sismik araştırma gemisi de eşlik ediyor.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin ardından olası yeni keşifleri yorumlayan enerji uzmanları Akdeniz'de İsrail'in yakın dönemde gerçekleştirdiği keşifleri örnek vererek Karadeniz'den yeni müjdelerin peş peşe gelebileceğinin sinyalini veriyor.

AYNI BÖLGEDEN PEŞ PEŞE MÜJDELER GELEBİLİR

320 milyar metreküp doğal gazın bulunduğu Sakarya Havzası olarak adlandırılan bölge için yeni müjdeler geleceğini kaydeden uzmanlar, benzer durumun 2009 yılında Doğu Akdeniz'de gerçekleştiğini Tamar doğal gaz yatağının bulunmasının ardından bölgeden peş peşe müjdeler geldiğini ve 2010-2011'de İsrail'in Leviathan sahasını keşfettiğini ve bu bölgede peş peşe yapılan keşiflerle 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervine ulaşıldığını belirtiyor.

3 BİN METREYİ AŞACAK

Uzmanlar, sismik araştırma sonuçlarının son derece olumlu olduğunu ve benzer katmanlar tespit edildiğini, 2100 metre derinlikten bin metre daha da derine inileceğini ve 3000 metreden fazla bir derinlikte sondajın devam edeceğini, dolayısıyla aynı yerden yakında başka müjdelerin de gelebileceğini vurguluyor.

HER İKİSİ DE BULUNABİLİR

Karadeniz'de bugüne kadar yapılan araştırmalara göre "varlığı tahmin edilen" en az 7 trilyon 600 milyar metreküp doğal gaz rezervi olduğu bilinirken yapılacak yeni keşiflere yönelik ise uzmanlar, petrol ve doğal gaz şeklide ikisi bir arada şeklinde de olabileceğini çünkü jeolojik olarak doğal gaz ve petrolün yan yana, al alta, üst üste şeklinde formasyonlarda bulunabileceğini dile getiriyor. Doğu Akdeniz'de ise 3,5 trilyon metreküp doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor.

GAZDAN ÇIKAN KÜKÜRT DE SATILACAK

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın çıkarılması için gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye platform kurulacağını dile getiren uzmanlar, çıkarılan gazın içerisinde kükürt ve yabancı maddelerin olacağını bunlardan arındırılma süreci olacağını bunların da hepsinin 2023'e kadar rahat bir şekilde yapılabileceğini dile getirerek, çıkarılan kükürtün de piyasası olduğunu bunun da ayrıca satılabileceğini aktarıyor. (Yeni Şafak)