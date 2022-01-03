Uzayın ilk kriptoları Dogecoin ve Huh Token şimdiden 2022'nin enlerine girdi

Coin tabanlı finansman ile stratosfore fırlatılacak olan aracın piyasada hem meme coinler hem de kripto yatırımcıları için hızlı bir yükselişe kapı aralayacağı öngörülüyor.

SpaceX Spaceman'in meme coin oluyor

Elon Musk, Dogecoin'in saf gücünü, değerini ve kullanımını göstermek için tamamen kripto para birimiyle finanse edilen ilk uydusu Doge-1'i uzaya gönderirken, uygulamaya karşı eleştiriler de sürmeye devam ediyor. Tartışmaların nedenlerinin başında ise kripto para biriminin geçen ay kabulü için büyük adımlar atılması ve büyük ölçüde bankacılık, finans ve benzeri alanlarda tanınan bir form haline gelmesi yer alıyor. Kara para aklama karşıtı bir avukatlarından Robert Courtneidge-Lorde Lock ise konuya dair, düzenlemenin kripto için doğru yol ve yatırım, yatırımcılar için ise 'daha fazla koruma' sağlayabileceğine işaret ediyor.

Dogecoin sahipleri uzay yarışlarına hazırlanıyor!

Elon Musk'ın Dogecoin finansmanlı aracını planlarken, diğer bir haber de DogeBonk'tan geliyor. DogeBonk, DOBO tarafından finanse edilen stratosferik hava balonunu uzaya fırlatmasının ardından, saatlerce yörüngeye oturan balon kripto dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor.Elon Musk'ın Dogecoin'le finanse edilen uydusunun 2022'de de bir parçası olmaya devam edeceği tartışılırken, Dogecoin ve sahiplerinin başka bir uzay yarışına daha katılabileceği ve DogeBonk'un yarışmaya değer olduğu ileri sürülüyor.

Kriptoyla uzaya gidenlerin gözü Huh Token'da!

Dogecoin ile uzaya fırlatılacak araca yatırım yapanların gözü Huh Token'ı arıyor. Güncel olarak 12 bin yatırımcıya sahip olan Huh Token'ın, 3 ayda 1 milyon sahibi hedeflemesi uzaya ulaşmak isteyenler için ek kazanca yeşil ışık yakıyor. Yatırımcı ekosistemini büyütmeye odaklanan HUH Token ve Dogecoin'in değerinin katlanarak artması yeni yılda yeni başlangıçlar yapmak isteyen kripto takipçileri için umut yaratıyor.

HUH Token'dan sahiplerine %10'luk satış ücreti indirimi geliyor

HUH Token ilk birkaç gününde yeni sahiplerinin ilgisini toplarken 1000 dolar yatıran bazı sahiplerin 10 bin dolar ile ödüllendirilmesiyle, kripto dünyasında hayranlık uyandıran bu rakamların %100'lük bir geri dönüş oranıyla devam edeceği görülüyor. Lansmanından bu yana %25 bin artış kaydeden Huh Token, sahiplerinin milyonlardan daha büyük rakamlar elde etme potansiyeliyle cazibesini artırmaya da devam ediyor ve HUH Token sahipleri sadece HUH'nin kripto para piyasasındaki performansının avantajlarından yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda HUH Token'ın benzersiz yönlendirme sisteminin ganimetlerinin de farkına varıyor. HUH Token bu noktada sahiplerine benzersiz bir kod veriyor ve sahip olduğu kadar çok kişiye aktarıldığında ve kullanıldığında, sahibi getirdiği her yeni sahip için %10 BNB bonusu alıyor. Yönlendirilen taraf ise olarak %10'luk satış ücreti indirimi alıyor. Huh Token'ın sahiplerine sağladığı avantajlar ve piyasadaki yükselişi ise 2022'de piyasada en çok kullanılan ve tutulan kripto para birimlerinden biri olacağına işaret ediyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

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