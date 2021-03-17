Uyuşturucuyu kokmuş çoraplara saklamışlar
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Uyuşturucuyu kokmuş çoraplara saklamışlar

17.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:27
Uyuşturucuyu kokmuş çoraplara saklamışlar

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2'si çocuk 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2'si çocuk 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin çoraplara gizledikleri bonzai ve eroinler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler ve adreslerde yapılan aramalarda, çoraplara ve poşetlere gizlenmiş 112 fişek bonzai, 130 fişek eroin, 1 fişe toz esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 740 TL ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında birisinin 2 aranma kaydı olduğu öğrenilen, suça sürüklenen 2 çocuk ve Ö.A. yakalandı. Suça sürüklenen çocukların, Çocuk Büro Amirliğine teslim edildiği öğrenilirken, uyuşturucuların kullanılmış çoraplara saklanması ise dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Uyuşturucuyu kokmuş çoraplara saklamışlar
Uyuşturucuyu kokmuş çoraplara saklamışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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