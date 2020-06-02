Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak
Kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak.
02.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:56
Kamu bankalarından yapılan açıklamaya göre sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkarılacak.
FIRSATÇILARA GÖZDAĞI
Kamu bankaları sundukları konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi paketine yönelik olarak bir dizi uyarıda bulundu. Bankalardan yapılan açıklamada; sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı belirtildi.
27 MAYIS ŞARTI VAR
Ayrıca, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması mümkün olabileceğini açıklandı.