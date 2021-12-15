'Uydu ücreti TL üzerinden olsun' talebi

ANKARA (DHA) - TÜRKİYE genelinde Türksat üzerinden yayın yapan 40 yerel kanal, döviz kurundaki artış nedeniyle uydu ödemelerinin TL'ye sabitlenmesi için Ankara'daki Türkiye Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası'nda (TVSEN) ortak yayın yaptı.

TVSEN'de yerel televizyon sahiplerinin katılımıyla düzenlenen program, yurt genelindeki 40 yerel kanaldan canlı olarak yayımlandı. Türksat'a döviz kuru üzerinden ödeme yapıldığını belirten yerel kanal sahipleri, kurdaki dalgalanmadan dolayı ödemelerini Türk Lirası üzerinden yapmayı talep etti.

TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, yerel kanalların Türksat'a ödemesi gereken uydu masrafının Türk Lirası'na sabitlenmesi gerektiğini belirterek, "Dolar kurundaki yükselmeden dolayı kanallarımız bazı sıkıntılar yaşamaya başladı. 40 tane üye kanalımız var. Üye olan kanallarımızın 3'ü ödeme artışından dolayı ekran kapatmak zorunda kaldı. Kendi sorunlarımızı, kendi televizyonlarımızda konuşarak canlı yayın gerçekleştirdik. Biz uydu ücretini düzenli ve sorunsuz olarak ödemek istiyoruz. Kuru belli olmayan, yarın ne ödeyeceğimizin belli olmadığı bir pozisyonda da devletimiz ve kuruma karşı ödemesini yapmakta sıkıntı çeken üyelerimiz oluyor. Dolaysıyla aylık uydu giderlerimizin Türk Lirası üzerinden sabit bir miktara dönmesini istiyoruz. Rakamı kendileri belirlesinler, biz de kendimizi ona göre ayarlarız. Ücretin sabit Türk Lirası'na döndürülerek yıllık enflasyon oranında artmasını talep ediyoruz" dedi.