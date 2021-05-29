Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Üstü açık otobüsten futbolcu düştü
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Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Üstü açık otobüsten futbolcu düştü

Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Üstü açık otobüsten futbolcu düştü
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Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenen Kocaelispor TFF Lig'e yükseldi. Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında üstü açık otobüsle köprüden geçerken bir futbolcu aşağıya düştü. Kocaelispor'dan, "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı!" açıklaması yapıldı.

Sakaryaspor'u 4-0 yenen Kocaelispor, şampiyonluk kutlamaları sırasında talihsiz bir olayla karşılaştı. TFF 1. Lig''de üstü açık otobüs ile kutlama yapan Kocaelispor'da tecrübeli futbolcu Bahri Can Avcı, köprüden geçerken otobüsten aşağıya düştü. Kocaelispor'dan, "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı!" bilgilendirmesi geldi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Öte yandan Kocaelispor taraftarları, kentin birçok noktasında kalabalıklar halinde kutlama yaptı. Polis ekipleri kısıtlamaların aşılmaması için kutlamaların yapıldığı meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

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