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Uşakspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını başlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını başlattı

Uşakspor, sahasında karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

UŞAK (İHA) - Uşakspor, sahasında karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ile sahasında karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi. - UŞAK

Uşakspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını başlattı

Uşakspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını başlattı

Uşakspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını başlattı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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