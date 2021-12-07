Uşakspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını başlattı

UŞAK (İHA) - Uşakspor, sahasında karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ile sahasında karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi. - UŞAK