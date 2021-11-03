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Uşakspor, Kırşehir Belediye hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor, Kırşehir Belediye hazırlıklarına başladı

Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Kırşehir Belediye maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

KIRŞEHİR (İHA) - Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Kırşehir Belediye maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ile Kırşehir'de oynanacak Kırşehir Belediye maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi. - UŞAK

Uşakspor, Kırşehir Belediye hazırlıklarına başladı

Uşakspor, Kırşehir Belediye hazırlıklarına başladı

Uşakspor, Kırşehir Belediye hazırlıklarına başladı

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