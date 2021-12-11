Uşakspor evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşakspor evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak

Uşakspor evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Teco Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Uşakspor, yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.

KARACABEY, BURSA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Teco Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Uşakspor, yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Sıralamada 19 puanla 10'uncu basamakta bulunan Uşakspor'un teknik direktörü Veli Özdemir, taraftardan destek beklediklerini ve kazanarak çıkışa geçeceklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title