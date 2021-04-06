Uşakspor deplasmanda
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Uşakspor deplasmanda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor deplasmanda

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçlarını kaybedip Play-Off barajının uzağında kalan Uşakspor, yarın Sarıyer deplasmanında mücadele edecek.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçlarını kaybedip Play-Off barajının uzağında kalan Uşakspor, yarın Sarıyer deplasmanında mücadele edecek.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Erhan Kutlu'nun yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılarda geçen hafta Gümüşhanespor maçında kırmızı kart gören Berkay Özer, İstanbul'da forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Uşakspor 44 puanla 10'uncu sırada yer alırken, Sarıyer ise 52 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.  


- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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