Uşakspor'dan yıldönümü kutlaması

MİSLİ.com 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor, kuruluşunun 54'üncü yıldönümünü taraftarıyla birlikte kutladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor, kuruluşunun 54'üncü yıldönümünü taraftarıyla birlikte kutladı.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Uşakspor taraftarları tribünde yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Kırmızı-siyahlı kulüpten, "Gecemi aydınlatan sensin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Uşakspor Kulüp Başkanımız Sayın Hikmet Kahraman, yönetim kurulu üyelerimiz, Teknik Direktörümüz Sayın Serkan Afacan ve değerli aşigolarımız Uşakspor'umuzun 54'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Uşak Bir Eylül Stadyumu'muzda meşale şovu gerçekleşti. Hep birlikte omuz omuza nice senelere" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı