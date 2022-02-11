Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladıUşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ile deplasmanda karşılaşacağı A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

UŞAK (İHA) - Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ile deplasmanda karşılaşacağı A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi. - UŞAK

Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Uşakspor, Eylül, Uşak, Spor, Haberler

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